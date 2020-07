Para Del Pla en diputados no hay voluntad de generar debate político

El diputado Claudio del Pla indicó que en la Cámara "no hay voluntad de que haya debate político, por eso se pasó 'Manifestaciones' al final de la sesión".

"Manifestaciones era la oportunidad para colocar los temas de la coyuntura en el debate de la Cámara de Diputados" sostuvo Del Pla en diálogo con Día de Miércoles.

"Me pasó el martes pasado, concretamente, que me interrumpieron cuando estaba dando un informe de casos de tortura de la comisión de Derechos Humanos" afirmó el legislador y consideró que "realmente que se interrumpa un informe de esta naturaleza, con la gravedad de los temas y las cosas que yo estaba diciendo revela que siendo esto la Cámara de Diputados no quieren que sea el espacio de los grandes problemas culturales".

"Yo denuncié el operativo por el que se detuvo a los remiseros, la semana pasada, y que tuvo el edificio de la Legislatura como lugar de dentencion, y ningún solo diputado más hablo sobre este tema. 48 horas después el vicegobernador de la provincia, que estaba presidiendo la sesión del Senado, contestó un reportaje en Aries diciendo que yo me debía reivindicar" recordó.