Paganetti: “Saravia falta a la verdad”

La polémica – o por lo menos lo que ha tomado estado público – nace a partir de un viaje que realiza Daniel Paganetti a la ciudad de Buenos Aires para buscar un perro y traerlo hacia la provincia. Para la tarea, aseguró, respetó todos los protocolos sanitarios en vigencia.

Cabe destacar que el suceso – que tomó trascendencia nacional – impulsó el pronunciamiento del presidente del organismo, Carlos Saravia, quien dijo que descontaría los días de viaje al abogado.

“El Presidente del Ente tiene una clara animosidad conmigo, la verdad que no la entiendo”, sostuvo – por Aries – Daniel Paganetti y añadió: “Falta a la verdad”.

Según entiende, Saravia, quien cuestionó sus motivaciones para realizar el viaje en plena pandemia, pretende decidir qué es lo que tiene que hacer; “piensa que es mi jefe y que tengo que hacer lo que él me dice. Tengo más de 23 años de abogado y un colega no me va a venir a decir qué es lo que tengo que hacer”, disparó.

Asimismo, Paganetti aclaró que durante su viaje no violó ninguna norma biosanitaria ni de Provincia ni de Nación.

En tanto, el abogado indicó que la única persona que sabía que él había vuelto desde Buenos Aires era Saravia y que, en definitiva, está al tanto también de todos los controles a los que se sometió.

Relató, de esta forma, que a su regreso a la provincia le asignaron un hotel pero que, al momento de ingresar, no lo recibieron porque estaba acompañado del animal que motivo el viaje, por lo que fue autorizado a realizar la cuarentena obligatoria en su domicilio.

Fue escoltado hasta dicho lugar por efectivos policiales, quienes revisaron el inmueble para constatar de que el aislamiento se cumpliría.

“Yo escuche a Saravia declarar en Aries, difamaba mi persona, por supuesto, faltando a la verdad, esa es la cuestión”, sentenció Paganetti.