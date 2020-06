Piden que Bettina Romero exponga el plan de acción para lo que resta del año

En diálogo con Aries, el concejal Santiago Alurralde afirmó que le preocupa no conocer ni entender el rumbo al que está apuntando la gestión de la intendenta Bettina Romero.

“Sigo sin entender y sin conocer el rumbo al que está apuntando esta gestión. No sólo por lo que va del 2020, sino a lo largo de los próximos tres años y medio que le quedan de gestión a esta intendencia”, aseguró.

El edil señaló que es un año difícil, en donde se utiliza el presupuesto del año pasado y estamos no solo en pandemia sino en emergencia económica. “Hay mucha preocupación si nos ponemos a analizar cómo está ejecutando la Municipalidad con un plan que no se conoce o que no tiene”, afirmó.

El concejal sostuvo que el Plan de Movilidad que puso en marcha recientemente no respetó el trabajo pensado con gente idónea de la gestión anterior. “No sé si fue para la foto o para que los aplaudan un rato y que la gente se olvide y vamos por otro tema”, expuso.

“Uno quiere ayudar, quiere colaborar, pero si la gestión no se deja ayudar difícilmente tengan un plan adecuado de acción para lo que resta del año y para los próximos tres años y medio”, finalizó.