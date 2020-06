Retiran cartelería publicitaria para revalorizar del casco histórico

Estos 12 grandes carteles se suman a los 40 ya extraídos y forman parte de la primera de las seis etapas en las que se estructura el plan.

Se trata de carteles que están tanto en espacios públicos como privados, que no cumplen con los requisitos de la ordenanza y exponen a los vecinos a un riesgo innecesario.

El Plan de Limpieza Visual consiste en el retiro de toda aquella cartelería publicitaria (frontales, salientes, adosadas a muros, en interior de parcela, en veredas, sobre azoteas, etc.) que no posean matrícula o que las mismas se encuentran vencidas y sin retirarse. También de aquellos que se encuentren en incumplimiento a la normativa ya sea por sus características propias o por encontrarse en zonas no permitidas.

Etapas:

Primera: avenidas Arenales y Avenida Bolivia,

Segunda: avenidas Entre Ríos, Perón y Circunvalación Oeste,

Tercera: avenida Paraguay, Ex Combatientes de Malvinas y Banchik

Cuarta: avenidas Tavella, Hipólito Irigoyen, Bicentenario y Reyes Católicos,

Quinta: avenida Asunción,

Sexta: avenida San Martín.