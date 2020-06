Panadería Social: Bettina Romero adeuda sueldos, aportes jubilatorios, ART y más a trabajadores

Trabajadores de la Panadería Social de la Municipalidad de Salta comenzaron con medidas de fuerza ante la falta de pago de sueldos desde hace dos meses por parte de la intendenta Bettina Romero, quien además desde diciembre no les realiza los aportes jubilatorios, ni de ART y les cortaron la obra social.

Por Aries, Aldo Gasis, uno de los referentes, aseguró que hace dos meses no les pagan los sueldos y desde diciembre no cuentan con aportes jubilatorios, ART y además le cortaron la obra social.

Sin embargo, resalta que el pan sigue saliendo y todo el personal cumpliendo al pie de la letra, pese a estar sin cobrar en un contexto complejo por la pandemia de Covid 19.

Gasis remarcó que en la “Panadería Social Sociedad del Estado de la Municipalidad” hay gente que trabaja, y no se los puede acusar de políticos o ñoquis.

Detalló que el pan se sigue entregando al Hospital Público Materno Infantil, Hogares de Ancianos, Iglesias, personas en situación de calle, y por decisión de la intendenta ya no le entrega a los Bomberos Voluntarios.

Lamentó que la jefa comunal Bettina Romero no se haya acercado nunca, y sin embargo nombró una presidenta para la Panadería Social, Daniel Evangelina Vega, que no la conocer porque no apareció por la institución.

Aseguró que para continuar con el envío de pan, varios trabajadores ponen de su bolsillo para comprar combustible y cumplir con el abastecimiento.

Por esta razón resolvieron hacer un paro por tiempo indeterminado hasta que se cumpla con el pago de sueldos y otros ítems que les adeudan.