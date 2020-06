Orozco anunció que pedirá licencia como diputado al conocerse la fecha del juicio en su contra

El legislador dijo que tanto él como otros compañeros de cuando era Jefe de la Brigada de Investigaciones irán a juicio desde el 17 de junio y dijo que se trata de un juicio que viene pidiendo hace mucho tiempo porque cada vez que se postergó lo perjudicó al no poder demostrar que trabajó “como correspondía”.

“Quienes nos acusan están detenidos por violación, el otro por homicidios y el otro volvió a caer preso por robar a la sociedad rosarina, estas son las personas que nos acusan”, dijo el legislador que ahora integra el Bloque Justicialista Sáenz Conducción y agregó que van a poder demostrar que son inocentes.

“Yo no ingresé a la política buscando fueros, lo hice para trabajar por la gente, voy a pedir licencia desde el 17 de junio hasta que termine mi juicio porque quiero ir sin fueros. No soy delincuente, les digo a mis compañeros de bancada que me apoyan siempre y a la gente que me ha votado, que además de haber elegido un diputado han elegido un hombre”, manifestó.