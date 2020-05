Beatriz Sarlo: “Me equivoqué con Alberto Fernández y con Cristina Kirchner”

La intelectual había considerado que la ex presidenta iba a tener una dimensión menor en el poder: “Creí que era posible conformar a la dama con menos de lo que tiene en este Gobierno y no fue posible”, dijo.

La intelectual Beatriz Sarlo dijo que "se equivocó" en su caracterización política del gobierno de Alberto Fernández casi 10 meses después de haberlo entrevistado cuando el entonces candidato estaba en campaña hacia las presidenciales de octubre.

"Yo lo miraba con mucha expectativa. Como siempre tengo que decir me equivoqué. En realidad no me equivoqué con su inteligencia o su conocimiento del Estado; me equivoqué porque creí que era posible conformar a la dama (en referencia a Cristina Kirchner) con menos de lo que tiene en este Gobierno y no fue posible", dijo Sarlo en diálogo con Todo Noticias.

La ensayista creyó que iba a haber "menos gente nombrada" del sector más kirchnerista dentro del Gobierno, pese a que aclaró que estaba por ejemplo a favor de proyectos como el de Máximo Kirchner sobre las grandes fortunas.

"Tenía una fantasía equivocada, que ella iba a convertirse en una embajadora internacional de su propia ideología pensaba eso. Cometí ese error: no (pensé) que se iba a quedar en la casa tejiendo y haciendo maldades...", dijo la ensayista.

Y conceptualizó en referencia al peso político que tuvo el ala kirchnerista para balancear la victoria de Alberto Fernández: "En democracia, el que aporta mayor cantidad de votos tiene la hegemonía en política".

​Respecto a CFK, Beatriz Sarlo evaluó que la concentración de la agenda en la pandemia "favorece a CFK" porque en medio del coronavirus "nadie se acuerda" de sus causas judiciales.

Sin embargo, la intelectual dijo que "la perjudica" la crisis económica mundial y local "porque no le da la capacidad de maniobra que tendría en otras condiciones sociales y económicas", según señaló en el programa "Solo una vuelta más".