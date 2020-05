Critican que la intendenta Bettina Romero castigue a trabajadores, suba impuestos y diga que no hay plata

Por Aries, Molina aseguró que los empleados de las diferentes áreas del municipio andan de lucha en lucha desde pidiendo mejoras laborales hasta cortando calles para el pago de sueldos.

En las últimas horas, el malestar de los municipales aumentó por la precarización del área de Transito que tienen vehículos pero no los pueden utilizar porque no cuentan con pastillas para frenos, quieren enviar la oficina de licencias de conducir al CCM cuando ya no hay lugar, y que personal de la Policía Vial cumpla funciones que son competencia del organismo capitalino.

En este sentido, Molina recordó que durante la campaña la intendenta Bettina Romero les había prometido que los trabajadores iban a estar mejor, pero en estos meses no hizo más que castigarlos y dejarlos sin herramientas.

Al mismo tiempo, lamentó que la Municipalidad suba impuestos pero ante reclamos salariales le respondan a los trabajadores que no tienen recursos.

Molina resaltó que después de seis meses se haya abierto un canal de diálogo con funcionarios del municipio, pero se avanzó al respecto después que tengan que cortar la calle.

Molina aseguró que la degradación a la que los someten las autoridades los hace “andar de conflicto en conflicto”, generando problemas a los contribuyentes, cuando deberían estar trabajando.