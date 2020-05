La Provincia entregó 40 viviendas en El Quebrachal

En primera instancia, el gobernador Gustavo Sáenz abogó por la unidad de la población para enfrentar la pandemia y, sobre todo, del arco político en general; para el mandatario, el único objetivo válido en los tiempos que corren es preservar la salud de los salteños.

“Es fácil criticar, es fácil calumniar, es fácil hacer política oportunista en momentos donde la gente la está pasando mal”, consideró.

Asimismo, dijo sentirse orgulloso del comportamiento del pueblo de Salta ya que, si no fuese por ello, la provincia no tendría los índices actuales y, consecuentemente, no se podrían establecer las flexibilizaciones que hoy permiten el progresivo retorno de las actividades.

“Pero cuidado, el enemigo acecha”, advirtió Sáenz y consideró fundamental mantener los cuidados y el respeto por las normas de higiene y seguridad establecidas.

En este marco particular, sostuvo, la oposición política debe construir y acompañar con críticas y aportes; “debemos trabajar todos juntos, después vendrán los tiempos de política donde cada uno presentará sus propuestas; hoy hay un solo objetivo, defender la vida de los salteños”, expresó.

Por otro lado, Gustavo Sáenz celebró la entrega de estas 40 viviendas ya que significa un avance para saldar el gran déficit habitacional en la provincia.

“Hicimos un esfuerzo grande para terminar estas viviendas; estamos haciendo un pozo de agua para brindar agua potable a gente que durante mucho tiempo no la tuvo”, señaló el mandatario y concluyó: “En cinco meses podemos decir que, en medio de todo lo que pasamos desde que asumimos, vamos logrando cosas que estaban pendientes”.