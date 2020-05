La creación del Registro de Padres Obstructores de Vínculos Familiares obtuvo media sanción

“La creación de este registro en el cual no se le está quitando ningún derecho constitucional al padre obstructor, porque el pedido se hace dentro del expediente en el cual se ventila la cuestión de la tenencia y del régimen de visita. Es un juez el que ordena la inscripción en este registro y, eventualmente, si el obstructor cesa en su actitud de impedir el contacto puede ser sacado de este registro”, explicó la legisladora.

Por Aries, Abilés señaló que no ve ninguna razón para que la Cámara de Diputados no de el visto bueno a su proyecto. “Es una ley constitucional, que no va en contra de ninguna norma, que no implica aumento del presupuesto, que por ahí son los motivos que hacen que uno dudes en aprobaron una ley o no”, indicó.

“La mayoría de las veces desgraciadamente los padres los mayores toman a los chicos como botín de guerra, como una manera de dañar al otro sin darse cuenta que alguien dañan realmente es a los chicos”, explicó

El texto con media sanción de la Cámara alta, indica que “se considera obstructores de vínculo con los hijos a aquellas personas, que tengan el cuidado personal, Padres o Tutores que impiden el vínculo con los hijos a los padres no conviviente (Papá o Mamá) y/o Abuelos, habiendo una orden judicial de cumplimiento de régimen de comunicación a favor del padre, madre y/o abuelos, que a requerimiento judicial no hayan cesado con la actitud obstructiva”.

Además, en el articulado se establece la obligatoriedad de “extender en forma gratuita, certificados de inclusión o de no inclusión en el Registro de Obstructores de vínculo con los hijos, ante requerimiento de cualquier persona física o jurídica de carácter público o privado”.