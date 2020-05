Coronavirus: Medrano dijo que no esperan un estado catástrofe 

La ministra de Salud Pública, Josefina Medrano, detalló al Senado la evolución en Salta de la pandemia de Covid_19 y de los casos de dengue. Sostuvo que la positiva situación epidemiológica de la provincia permitió avanzar en las últimas flexibilizaciones a la cuarentena, pero advirtió que no se debe relajar la conducta de la población en materia de higiene y prevención.

En reunión plenaria encabezada por el presidente del cuerpo, vicegobernador, Antonio Marocco, la ministra Medrano sostuvo que, a la fecha y en relación al coronavirus, Salta presenta muy buenos resultados epidemiológicos en comparación con el país y Latinoamérica, lo que le permite actuar en base a la dinámica de la pandemia, siendo la primer ciudad Argentina con más de quinientos mil habitantes que pudo avanzar con la flexibilización de algunas actividades en el marco de la cuarentena.

Aclaró que eso no implica que se deban relajar las medidas de prevención, ya que recién se está transitando la pandemia.

Dijo que su ministerio trabaja en “gestión de riesgo” en base a tres grandes variables; el virus, que a la fecha no tiene vacuna ni tratamiento; la vulnerabilidad de las personas, que incluye acciones de control y prevención, entre las que se cuentan la campaña de vacunación domiciliaria contra la gripe, que ya alcanzó las 230.000 personas y; la mejora de la capacidad instalada, que engloba fortalecimiento del sistema de salud, la compra de elementos de protección y la capacitación del recurso humano, que debe ser protegido por estar en la primera línea.

Dijo que la dinámica de la pandemia hizo que la primera proyección de Nación sobre muertes por Covid-19 no sea aplicable en Salta al día de hoy, donde se presenta otro escenario, se corrió el pico de la curva y no se espera un estado de catástrofe, lo que no implica que se deban relajar los controles y se debe seguir con todos los recaudos.