“Cuatro casos de Coronavirus destruyeron la provincia”

Urtasun aseguró que hoy no están en condiciones de reabrir las puertas de sus locales comerciales porque no están en optimas situaciones económicas por lo que muchas familias quedarían sin trabajo.

Lamento que “los 4 casos de Coronavirus hayan destruido la provincia”, con el parate ya que son dos meses sin actividad por lo que deberán solicitar asistencia para poder abonar los sueldos.

Urtasun afirmó que los pocos ingresos que tiene serán destinados al pago de haberes, porque la prioridad son los trabajadores, lo que lleva también a manifestar que no podrán cumplir con lo compromisos tributarios que implica otra complicación más.