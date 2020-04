En Salta, por ahora, no habrá liberación de presos por la pandemia

Judiciales 30 de abril de 2020

Ada Zunino – jueza de Garantías Nº1- aseguró que la situación epidemiológica local no amerita una medida extraordinaria como la liberación de presos, por lo que, por ahora, no se evalúa la posibilidad. Además, aseguró que la Provincia no contaría con los elementos suficientes para el seguimiento domiciliario de los reclusos.