“Lamentablemente se llama delincuente a un trabajador golondrina que fue a buscar su sustento de manera honorable”

En diálogo con Hablemos de Política, indicó que en Tartagal se vive una situación que tiene mucho en común con el resto del país aunque si se tiene en cuenta que el norte de Salta tiene los indicadores más altos de pobreza del país, surge la pregunta de por qué una cuarentena tan estricta si no hay casos y si se toman los cuidados con las personas que ingresan.

“Si bien los Gobiernos hicieron muchos esfuerzos en ayudar a la gente depositándole dinero y con alimentos, eso es solo para sobrevivir, pero aquellos que no están comprendidos en esa situación y viven de su trabajo o tienen un emprendimiento en una pequeña empresa, la están viendo marchitarse con la impotencia de no poder trabajar y por no recibir el apoyo que el Gobierno nacional anuncia”, señaló.

En relación a los trabajadores golondrina que en muchos casos son del norte de Salta, y ante la realidad de que atraviesan miles de kilómetros por una oportunidad laboral, Dante Galeano indicó que se trata de gente que “sale a buscar trabajo y asume la incomodidad de viajar y dejar a sus seres queridos por la necesidad de ir en busca de su sustento de manera honorable”.

“Ellos tienen necesidad de volver y vuelven como pueden. Lamentablemente algunos en el enojo, en la impotencia o en la comodidad del sillón los llaman delincuentes, pero son seres humanos”, planteó Galeano.

Además, sostuvo que esta crisis demostró las verdaderas falencias generadas por años de falta de inversión, prevención y planificación en materia de salud, defensa civil y vías de comunicación que necesitan ser organizadas.

Dante Galeano





El dirigente destacó que en este sombrío panorama “a pesar de las restricciones de dar respuestas a sus seres más cercanos, la gente dio grandes muestras de solidaridad y de gran acatamiento a las normas”.

“Con cuatro casos foráneos concentrados en Capital en una población de más de un millón de habitantes, es difícil mantener la gente en la casa. Hay que flexibilizar la cuarentena tomando todas las precauciones”, planteó.