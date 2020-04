La crisis en la cultura de Salta es previa a la pandemia

De Guardia de Ponté señaló que con el ingreso del macrismo al poder, “la Cultura pasó, en el orden nacional, no a un segundo sino a un quinto puesto” en el nivel de importancia y explicó que eso significó que “todos los subsidios, todos los planes y proyectos a nivel nacional no bajaron más y el sector cultura de la provincia no tenía mucho que ofrecer”.

Destacó también que el arancelamiento de los espacios públicos de cultura fue una violación al artista y una competencia desleal para con los empresarios privados.

Apuntó que Gustavo Sáenz, fue un “retroceso de años” para la cultura, que pasó de ser ministerio a ser nuevamente secretaria y a depender del ministerio de educación. “Le bajaron el presupuesto y pusieron a una persona que no ameritaba ser secretaria de cultura y ha demostrado tener una incapacidad muy grande”, finalizó.