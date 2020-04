Gobierno y constructores acuerdan cumplir con protocolos para reactivar la obra privada

Si bien aún falta que se oficialicen las disposiciones nacionales respecto a la excepción de algunas actividades en provincias puntuales – Salta entre ellas – el gobierno local firmó un documento de compromiso con el sector constructor – Cámaras y Sindicatos – para el cumplimento de protocolos sanitarios. Y es que, lo había adelantado el gobernador Sáenz a mitad de semana, la reanudación de la obra privada era uno de los pedidos que se había elevado al gobierno central.

Al respecto, el ministro Villada reconoció que el sector en cuestión pasa momentos duros en cuanto a lo económico y agradeció, además, la espera hasta que llegara la respuesta.

Dicha espera, continuó el funcionario, es propiedad también de miles de salteños que han respetado el aislamiento sanitario; esta acción y los pocos casos confirmados de contagio en la provincia – solo 3 desde el inicio de la pandemia – colocaron a Salta entre las provincias merituadas por el gobierno nacional en cuanto a la flexibilización de la cuarentena y la posibilidad de reactivar actividades como la construcción, explicó.

“Hoy podemos comenzar esta etapa administrada”, aseguró Villada y destacó que la misma será apuntala por la responsabilidad y compromiso de cada una de las instituciones firmantes del acuerdo.

Para Villada, el cumplimiento del protocolo permitirá continuar con la actividad y no regresar atrás, ya que, de incumplirse, los gobiernos nacional y provincial – apuntó - tienen potestad de dejar sin efecto la excepción; todo dependerá de la circulación del virus, añadió.

Finalmente, el Ministro ejemplificó que, en el comercio, muchos no están cumpliendo las disposiciones establecidas para permitir su apertura; “estas actitudes no suman, espero que eso no ocurra con las obras privadas”, sentenció.