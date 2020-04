Funcionario municipal a empleados del cementerio: "Usen el mismo barbijo hasta morir"

“Escuchen una cosa, no anden pidiendo todos los días un par de guantes y barbijos; se les dan un par de guantes, lo usan y se le da un barbijo y lo usan hasta morir, no repartimos todos los días porque se nos acaba el presupuesto, sean responsables con las cuestiones del cementerio. Y otro tema, a partir de mañana comenzamos con las guardias normales de trabajo en los cementerios – mañana y tarde – empezamos a habilitar los cementerios para abrir las puertas. ¿Estamos claro? Avísenle a todos los que no están en el grupo para que vayan sabiendo que es una orden mía de que volvemos a reabrir las puertas, así que no vamos preparando”.

Quien emite el mensaje es Tomás Calderoni, director General de Servicios y Ambiente de la Municipalidad de Salta y jefe del programa Cementerios. La indignación de los trabajadores no se hizo esperar.

“Los chicos del Padua tienen este audio como prueba y en el Santa Cruz ocurrió lo mismo, teníamos que presentarnos a trabajar mañana y tarde”, relató – por Aries – Natalia, administrativa del cementerio de la Santa Cruz.

Ayer el equipo completo fue convocado, unas 50 personas, para ser anoticiadas de la nueva disposición – continuó la trabajadora – y se opusieron férreamente porque, entendieron, se rompía la cuarentena obligatoria decretada por Nación.

“Nuestra posición genero malos tratos por parte del director, sobre todo con los operarios. Nos merecemos una disculpa”, consideró.

En consecuencia, la medida quedó sin efecto y la atención en los cementerios sigue bajo el diagrama de emergencia que se estableció al principio de la cuarentena.

Más allá de esto, Natalia indicó que la municipalidad no provee los elementos de protección necesarios para las tareas que realizan y que, por ejemplo, los barbijos en su mayoría son manufacturados o adquiridos por los propios trabajadores.

“Nunca se dijo que no íbamos a trabajar, solo dijimos que no había amparo legar para que la intendencia rompa la cuarentena y que no podíamos trabajar como si nada pasar”, finalizó la trabajadora.