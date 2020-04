No hay casos cerrados

Hace una semana me llamé a silencio luego de pedir disculpas si es que correspondían y quedé a la espera del informe del INADI, que fue comunicado el viernes a la tarde que a todos los medios. No hubo mayores repercusiones. Sí hubo una publicación en el diario el Tribuno que se ajusta realmente a lo que dice el INADI; hago esa salvedad.

Efectivamente a mí no me comunicaron nada oficialmente, sino que se hizo un informe preliminar que debe girarlo el INADI para que yo haga el correspondiente descargo; quiere decir que el caso no está cerrado, esto continúa. Lo que indica el dictamen adelanta lo que puede decidir el INADI.

Todo parece indicar que no se cumplirá el deseo de ninguna de las dos denunciantes: una diputada y la señora intendenta; una pedía la horca y la otra pedía perpetua. Así de exagerado fue el planteo.

El informe del INADI habla de que en un principio habría violencia de género simbólica pero no anticipa las sanciones a aplicar. Por lo pronto, le digo a las denunciantes que han cumplido con su objetivo que es denostarme por todo el país. Y eso tampoco es un caso cerrado.

En tanto voy a seguir insistiendo: la política no tiene género.