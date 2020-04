Betzel: “Si uno comete un error nos van a clausurar a todos”

Por Aries, Betzel explicó que “hoy no se lanza la apertura de negocios” porque no está habilitada, sino que se permite que los vendedores puedan comercializar desde su casa por Facebook o utilizando el sistema on line de la plataforma de la Cámara de Comercio: tiendasalta.com.ar

“Estamos con mucha expectativa”, reconoció el dirigente sobre la posibilidad de concretar ventas de 14 a 20 horas.

Agregó que el horario fue establecido para que los empleados de comercio no se crucen con el resto de las personas exceptuadas que realizan sus actividades por la mañana.

Agregó que para la ocasión cerraron acuerdos con tres empresas habilitadas para realizar los traslados y fijaron una tarifa de 90 pesos para Capital.

Betzel remarcó que lo que no estaba exceptuado no se habilita porque hoy solo se permite que el 20% de los empleados de comercios puedan dirigirse a los locales para preparar los pedidos que se venden por internet.

Por esta razón insistió en que no está ningún comercio habilitada para abrir y tener clientes adentro.

Ante esta situación, Betzel explica que “uno que cometa un error nos van a clausurar a todos.

Destacó las gestiones de autoridades provinciales y de diferentes municipales con quienes vienen manteniendo intensas reuniones y constantes mensajes desde el viernes para articular y concretar esta habilitación para poder concretar ventas on line.