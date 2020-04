En ese contexto tuvo un fuerte impacto la advertencia de una magistrada sobre nuevos modos delictivos que podrían ser implementados en la provincia a partir de la cuarentena obligatoria. Fue un mensaje informal a través del cual compartió con sus vecinos lo que su experiencia le indica frente a la situación de aislamiento obligatorio que se vive y amenaza extenderse. Ada Zunino, jueza de Garantías Nº1, lanzó un alerta sobre una forma cometer los ilícitos por parte de delincuentes, que podrían caracterizarse como agentes policiales para requisar autos o hasta incluso domicilios.

Hay hechos que dan razón a esta advertencia. Uno de ellos acaeció esta semana en una zona del macrocentro y de alto tránsito. Los ladrones no tuvieron mayores inconvenientes en hacerse de una importante suma de dinero y otros bienes, interceptando un vehículo simulando integrar una brigada policial de investigaciones. Lo que podría constituir un hecho anecdótico de la cuarentena es un eslabón de una cadena que se suma a otros incidentes de gravedad, como las estafas telefónicas usando como pretexto alguno de los beneficios sociales dispuestos para este tiempo.

La jueza de referencia no se limitó a esta advertencia sino que reveló que en los próximos días se realizará una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad donde proliferan denuncias sobre la presencia de bandas delictivas que atacan a los vecinos. También cuestionó la modalidad de concentración de efectivos policiales en retenes para regular el tránsito en este tiempo, porque facilita la tarea delictiva al poner en evidencia qué está sin protección de las fuerzas de seguridad. La advertencia judicial se completa con la referencia a un funcionamiento del servicio a pesar de la feria y a un crecimiento progresivo de los índices delictivos, que habían descendido al inicio de las medidas de aislamiento.

El relato da cuenta de una situación social que no pasa desapercibida a nadie que en este tiempo ve alterada su cotidianeidad. La cuarentena no opera en los términos que indican los Decretos emitidos para regular la emergencia por cuanto no está facilitado su cumplimiento.

Las restricciones no contemplan modos de llevar adelante tareas esenciales de manera realista. Por ejemplo, no se atendió la baja bancarización de la mitad de la población. Tampoco atiende a la escasa accesibilidad a herramientas tecnológicas. La selección de actividades esenciales provocó cuellos de botella que terminaron fisurando la clausura pretendida.

Los buenos resultados que se están logrando con la acción oportuna que se desplegó para morigerar la proliferación del COVID-19 están animando a muchos a abandonar los cuidados iniciales. También incide la necesidad de cubrir la asistencia insuficiente a grupos vulnerables, incluyendo a los que sostienen presupuestos familiares con el trabajo diario.

La pandemia que preocupa al mundo, en la Argentina ha puesto de relieve la debilidad de su estructura social y económica. Lo que está dejando en evidencia es que en buena parte se caracteriza por el asistencialismo y la informalidad.

Salta, 17 de abril de 2020