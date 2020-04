En Salta más del 65 por ciento de los inquilinos no pudo pagar el alquiler

Según un relevamiento realizado por la Federacion de inquilinos, en Argentina casi el 42 por ciento no pudo hacer frente al pago mensual. En Salta, un 67,5 por ciento de las personas que alquilan no pudo pagar en el mes de abril y estiman que el escenario empeorará ya que el 72,84% percibe menos ingresos desde que empezó la cuarentena.

Otro de los puntos sobre el que hizo hincapié la Unión de Inquilinos de Salta es que el 49% de los grupos tuvo un familiar que perdió el trabajo.

En la encuesta el 84,1%, de las personas que respondieron a la encuesta son mujeres, y sólo el 15,8%, varones. "Este dato muestra la desigualdad que aún existe en quién se ocupa del hogar, y quién tiene más dificultades para resolver los asuntos vinculados a la vivienda, sobre todo las madres con hijos", aseguró Natalia Soraire, referente de la UIS.

Otro punto de conflicto es que las inmobiliarias no están cumpliendo con otorgar el CBU que es obligación por Decreto 320/20: el 77% no recibió la información (sólo el 17% cumplió el pedido), el 3,97 no quiso y el 1.98% lo puso a disposición pero cobró un recargo.

En tanto la población encuestada se dividió en que el 9,9% de inquilinos/as tienen entre 18 a 25 años; el 43%, de 26 a 35 años; y el 33,77% de 36 a 50 años. Sólo un 6,6% son personas de 51 a 60.

"Entendemos así, que la problemática de la vivienda sigue siendo el eje fundamental, agregamos también que sin techo no puede haber cuarentena, por lo consiguiente intimamos a propietarios e inmobiliarias que hagan cumplir con la ley que se ha implantado en el Decreto 320/20 y no presionen con el desalojo", aseguró Soraire.