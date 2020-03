Afirman que la crisis actual se suma a que Argentina siempre tuvo el problema del cortoplacismo

“El problema de siempre de Argentina es que vivimos inmersos en el corto plazo, no estábamos saliendo, la contracción interanual del PBI en enero fue del 1,8 por ciento. Arrancamos en esa base con presión tributaria que se incrementó al contrario de lo que hace el mundo”, dijo Pérez y consideró que esta decisión hizo más inviable la actividad económica privada.

Planteó también que hubo una estampida de cheques rechazados con la rehabilitación del clearing que estaba suspendido hasta abril, debido a que tal mecanismo habilita los cobros una vez que la Cámara Compensadora lo aprueba.

“Esto corta virtualmente la cadena de pagos en Argentina y hoy el empresario tiene no sólo el problema de los sueldos sino también que no puede pagarle a los proveedores”, dijo Pérez y añadió que “estamos al borde de un problema de dimensiones que no conocemos porque no conocemos la profundidad de esta crisis”.

Frente a este cuadro, el asesor planteó que el Estado debe atacar este problema mediante una asistencia de liquidez que se concrete en líneas de crédito y con ello, políticas fiscales de reducción de impuestos a mediano plazo y políticas antiburocráticas para destrabar las marañas tributarias que perjudican y encarecen la vida de las empresas.

Finalmente, Álvaro Pérez planteó que se deben tomar decisiones políticas como las de Uruguay de reducir fuertemente de la nómina salarial como gesto.