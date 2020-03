Tucumán: aíslan a 46 legisladores por Ricardo Bussi

La medida alcanza también al propio Jaldo y a 11 empleados de la legislatura tucumana que estuvieron en contacto con Bussi el martes pasado, cuando se realizó la sesión para declarar la Emergencia Epidemiológica en la provincia ante el avance del coronavirus en el país.

Bussi, quien ocupa su banca de diputado por Fuerza Republicana, afirmó este lunes que "estaba convencido que tenía una gastroenteritis", según afirmó en declaraciones radiales.

"El único episodio con este virus fue que tuve fiebre a la noche del martes. El miércoles me tomaron las muestras y me confirmaron ayer que me dio positivo, pero después de eso y hasta hoy estoy asintomático", explicó el legislador.

La sola aparición de fiebre podría haber despertado sospechas en el diputado provincial, pero igual se presentó a la sesión del martes.

Ricardo Bussi afirmó que estuvo "con un sinfín" de personas antes de ser diagnosticado con coronavirus

Lo que es más, Bussi explicó en un comunicado que hasta que fue diagnosticado estuvo "con un sinfín" de personas y hasta aclaró que hace un mes regresó de un viaje al exterior, aunque no hizo la cuarentena que hoy es obligatoria porque en ese entonces Brasil no era considerado "zona de riesgo" por el Gobierno nacional.

"Yo viajé a Brasil y volví el 20 de febrero, no estaba dentro de los posibles casos de coronavirus. La verdad es que no sé con quién pude haber tenido contacto", indicó el funcionario.

"Quiero llevar tranquilidad a toda la comunidad e informarles que me encuentro en buen estado de salud, sin fiebre, tomando todos los recaudos necesarios y respetando la cuarentena a la que me he sometido. Hoy la única premisa es cuidarnos entre todos y quedarnos en casa", afirmó.