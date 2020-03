Sáenz dijo que en Salta hay 600 imbéciles detenidos y pidió al Ejército en calles y fronteras 

El mandatario provincial destacó que en Salta hasta el momento sólo hay un caso confirmado de coronavirus sobre un total de 24 pacientes, de los cuales se aguardan los resultados de ocho y el resto no contrajo la enfermedad. En relación a las novedades en Salud Pública, destacó que la Provincia ya cuenta con más de 90 mil dosis de vacuna antigripal para mayores de sesenta años y para el grupo de riesgo y que las mismas comenzarán a aplicarse desde el miércoles.

Al citar el cuadro epidemiológico de Salta, Sáenz señaló que el mismo indica que "estamos tomando conciencia" al tiempo que cargó con quienes no lo hacen. "Hay muchos que siguen en las calles y si te movés se mueve el virus", dijo.

"Muchos no podemos quedarnos en casa porque tenemos la obligación de estar para garantizar la seguridad y la salud, mientras vos irresponsable, inconciente, imbécil seguís en las calles, hay otros que están trabajando para garantizar que no te enfermés", dijo Sáenz y agregó que "es triste decirlo pero hoy en Salta tenemos 600 imbéciles y 24 enfermos".

Por otra parte, el gobernador salteño pidió que ante los conflictos de jurisdicciones y competencias municipales, provinciales y federales que "de una vez por todas en épocas de crisis las competencias deben ser de todos".

"Párrafo aparte merecen los delincuentes que se aprovechan de la necesidad de la gente, aquellos que tienen super o almacenes en los barrios, le vamos a caer con todo el peso de la ley, aquel que remarca precios o no quiere vender especulando a que salga más caro, lo vamos a clausurar y si es necesario, de por vida porque no tienen solidaridad. Esta pandemia se la cura con aislamiento y solidaridad", sostuvo Sáenz.

Fuerzas Armadas

Por otra parte, el gobernador se dirigió al presidente Alberto Fernández y dijo: "necesitamos al ejército en las calles y en las fronteras garantizando el no ingreso y el paso de nadie, es un recurso humano que nos pueden ayudar en épocas de crisis".

En tal sentido, recordó que en Salta el ejército trabajó en la emergencia sociosanitaria en el norte de Salta cuando se dieron los casos de muertes por desnutrición.

"Acá no hay luchas ideológicas, políticas ni de ningun tipo. Pongámonos a trabajar de forma conjunta señor Presidente. Hasta el próximo miércoles le pedimos que autorice a las Fuerzas Armadas que acompañe a las fuerzas de seguridad de la provincia y las federales y va a tener el apoyo de la comunidad", dijo Sáenz.

Prevención

Finalmente, Sáenz destacó las tareas de prevención ante el avance del Coronavirus en la provincia. "Quizás la historia nos juzgue por haber hecho muchas cosas demás, cosas que a muchos les resultará ridículas como sobrevolar la Provincia pidiéndole a la gente que se entre a sus casas, pero les aseguro que será mucho peor que la historia nos juzgue por no haber hecho lo suficiente", sostuvo.