Cruz aclaró el episodio del retorno de turistas de Iruya en un camión

Cruz recordó que los concejales de Iruya el 12 de marzo sancionó una ordenanza para suspender el ingreso de turistas a Iruya luego de una reunión de toda la comunidad en un salón comunitario. Luego de las repercusiones, el intendente Eugenio Herrera emitió un decreto adhiriendo a las medidas que tomó el Gobierno nacional y provincial en torno a las restricciones.

Aseguró que la Municipalidad de Humahuaca sabía desde el principio sobre la decisión que tomó el municipio de Iruya y aún así las empresas transportistas siguieron vendiendo pasajes y trasladando personas.

"Humahuaca no puede decir que no sabía porque viendo lo que había hecho Iruya tomaron decisiones similares", dijo Cruz y añadió que las empresas que transportan turistas a Iruya son de Jujuy y de Humahuaca.

Respecto a los veintiséis turistas que luego regresaron en un camión, Cruz dijo que las empresas transportistas abandonaron a los mismos en Iruya y pidieron ayuda a la municipalidad. "El intendente les comunicó que la única opción era un camión porque no había otros modos y los turistas tampoco querían volver en vehículos particulares"

Además aseguró que el intendente Herrera se comunicó con el secretario de Turismo de Humahuaca, quien dio el visto bueno y prometió colaborar con lo necesario pero "después la intendenta desconoció todo y a su propio equipo".

"La intendenta en una bravuconada inútil emitió un audio que es una puesta en escena lamentable, hablando mal de los salteños y los iruyanos, algo que desvía el foco sobre las acciones preventivas para no contagiarnos con el coronavirus", dijo Cruz en referencia a Karina Paniagua, jefa comunal de Humahuaca.

Finalmente, Cruz sostuvo que actualmente en Iruya no hay ingresos de turistas y reconoció que en todo el flujo turístico de las últimas semanas hubo visitantes de muchos lugares y dijo que espera que no haya habido contagio porque sería catastrófico para la zona por su sistema de salud.