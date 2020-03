Seaboard no cuenta con materia prima para producir alcohol en gel 

La compañía Seaboard Energías Renovables y Alimentos, dueña del ingenio de San Martín del Tabacal en el departamento Orán, informó mediante un comunicado oficial que durante la zafra 2019 deshidrató la totalidad del alcohol producido en su complejo agroindustrial y no cuenta con stock de alcohol calidad farmacopea, que es el que se utiliza con fines medicinales.

"La compañía es consciente de la importancia de la distribución de alcohol ante la pandemia del coronavirus, por lo cual se encuentra analizando todas las alternativas posibles para contribuir a aportar soluciones para la creciente demanda", indicaron.

No obstante, indicaron que luego de consultas con organismos nacionales, arribaron a la conclusión que el alcohol anhidro producido por la empresa, no tendría contraindicaciones en su uso como desinfectante y producto de limpieza.

"Estamos realizando todos los ensayos técnicos y las consultas pertinentes con los reguladores, a fin de verificar esta posibilidad, conseguir las autorizaciones y acelerar su eventual provisión a quienes las autoridades dispongan", señalaron.

Pese a ello, es importante indicar que por tratarse de una sustancia combustible, no puede ser fraccionado ni manipulado fuera de los procedimientos establecidos en la materia.

Además, Seabord comunicó que ya establecieron contactos con funcionarios del Gobierno de Salta para comunicarles las novedades sobre la producción de alcohol.

Finalmente, la empresa sostuvo que el cese de la producción y almacenamiento de alcohol farmacopea

obedeció a restricciones de la regulación vigente para la operación de dos de sus destilerías, originadas en la fusión entre las entonces Tabacal Agroindustria y Alconoa, de acuerdo a lo dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación. Además, indicaron que el plan de inversiones está suspendido por una situación de quebranto del negocio.