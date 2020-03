Alberto Fernández criticó el paro del campo y advirtió: "No nos van a hacer cambiar el rumbo"

"Me duele mucho la intolerancia de quienes no entienden y a veces hacen paros raros", sostuvo. "No tenemos a los medios, pero tenemos la razón. Por eso, la mayoría de los argentinos nos van a acompañar", afirmó.

Ante un grupo de jubilados, el mandatario advirtió: "Ténganme paciencia, no me olvidé lo que necesitan los más desamparados. Les pido que no teman porque no nos van a hacer cambiar el rumbo".

"No vamos a hacer nada que postergue a ese sector sufriente de la Argentina , esos son la prioridad", completó.

Medicamentos gratuitos

Fernández encabezó hoy un acto para anunciar el nuevo vademécum de medicamentos esenciales gratuitos para afiliados del PAMI durante un acto en el partido bonaerense de Quilmes.

La actividad se realizó en el Centro Cultural "Leonardo Favio" de esa localidad. Asistieron la titular del PAMI, Luana Volnovich , y la intendenta local, Mayra Mendoza , entre otros dirigentes.

El nuevo vademécum había sido anunciado en febrero, en el marco del programa "Vivir Mejor" para proveer en forma gratuita a los afiliados al PAMI de 170 medicamentos "esenciales".

Sobre la medida lanzada, el Presidente planteó que "este derecho existió con Néstor [Kirchner] y Cristina [Kirchner] y ellos (Juntos por el Cambio) lo sacaron. Nosotros estamos poniendo las cosas en orden", y recordó que cuando propuso "otorgar medicamentos gratuitos a los jubilados durante la campaña electoral, dejando de pagarle los intereses de las Leliq a los bancos", le dijeron "populista, demagogo".

Frente al mismo auditorio de jubilados, el Presidente reflexionó sobre las diferencias de las jubilaciones entre hombres y mujeres. " El 70 por ciento de la jubilación mínima la cobran mujeres y eso es porque la mujer tiene muchas más dificultades en el trabajo, porque no siempre hace aportes, porque para poder jubilarse tiene que entrar en moratorias y por eso cobra la mínima", explicó.

Y en esa línea, para "terminar con esa desigualdad", adelantó que su gobierno "trabaja en una norma para mandar al Congreso que iguale las condiciones de trabajo entre hombres y mujeres, para que estas cosas no pasen más".

Fuente: La Nación