Plantearon al Gobierno reclamos y soluciones a problemas de la niñez, mujeres y grupos LGBTIQ

En este sentido enumeran la necesidad de la inmediata designación de la figura del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes; el funcionamiento en pleno del Polo de las Mujeres, que en la actualidad no cumple con la asistencia económica requerida por las víctimas; y que se informe en lo inmediato y públicamente el monto total del presupuesto destinando para la implementación de políticas públicas en materia de género y para la protección integral de las infancias.

Se trata de 12 puntos, entre los que también se solicita que se revea la aprobación de pliegos de designación del abogado Marcos Ezequiel Molinati para el cargo de Fiscal penal por estar denunciado en el 2011 y 2017 por violencia de género.

También requieren la creación de un albergue para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en situación de calle y víctimas de violencia de género y VIH; y le piden al Ejecutivo Provincial que elabore el proyecto de ley para establecer un cupo laboral Trans.

Desde las Organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, partidos políticos y activistas de DDHH, nos convocamos para abrir un canal de comunicación y hacer llegar todas las inquietudes de este Colectivo Plurisectorial que se constituyó con el fin de hacer un seguimiento de los actos y políticas públicas en los asuntos que nos competen como organizaciones de la comunidad al Gobernador de la Provincia de Salta Gustavo Sáenz, para así empezar a saldar deudas existentes en materia de NNyA, mujeres y grupos LGBTIQ.

A los fines de aportar constructivamente, bregando por el Bien Común de nuestra provincia, consideramos fundamental la existencia real de canales de comunicación, que hagan posible intercambios fructíferos para lograr articular genuinamente entre el Gobierno, las organizaciones y los partidos políticos. Con dicho objetivo, le presentamos una agenda clara y concreta, donde se reflejan las problemáticas y posibles soluciones de diversos sectores de la comunidad, a saber:

1) Solicitamos la inmediata designación para nuestra provincia de la figura del Defensor de los Niños, Niñas y Adolescentes. Institución creada en 2005 a partir de la Ley 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para una genuina protección integral de NNyA en la Provincia de Salta es fundamental que el/la Defensor/a, monitoree las políticas públicas en materia de infancia, velando por el cumplimiento de las leyes nacionales y convenciones internacionales en la materia.

Solicitamos se nos haga conocer el diagnóstico de situación de las infancias en nuestra provincia, problemáticas que las aquejan y las políticas públicas y acciones destinadas a su resolución.

2) Solicitamos el inmediato funcionamiento en pleno del Polo de las Mujeres, que en la actualidad no cumple con la asistencia económica requerida por las víctimas. La falta de subsidios por “falta de recursos” o “por la transición gubernamental” incrementa el riesgo y el peligro de las mujeres que atraviesas dicha situación. El estado provincial es garante de la integridad y la vida de cada una de esas mujeres, por lo que solicitamos la protección integral correspondiente.

Asimismo solicitamos que la atención del Polo de las Mujeres y de la Oficina de Violencia Familiar y Género que funciona allí, brinden atención los fines de semana y días feriados, ya que en la actualidad, sus puertas permanecen cerradas durante dichos días. La violencia contra las mujeres no reconoce horarios, ni fines de semanas. La asistencia del estado debe ser total y disponible las 24 hs.

Pedimos enfáticamente la dotación con carácter de urgente de botones antipánicos al Servicio de Emergencia 911, ya que desde hace aproximadamente dos años, informa su carencia.

3) Exigimos que se informe en lo inmediato y públicamente el monto total del presupuesto destinando para la implementación de políticas públicas en materia de género y para la protección integral de las infancias. Habida cuenta que donde se produce la violencia de género hay hijos victimados y en riesgo. Nuestra provincia desde hace 7 años está bajo la ley Nº 7857, que establece la ‘Emergencia en Violencia de Género’ en Salta, motivo por el cual consideramos de vital importancia conocer el enfoque de las políticas públicas dirigidas en tal sentido.

4) Solicitamos se revea la aprobación de pliegos de designación del abogado Marcos Ezequiel Molinati para el cargo de Fiscal penal del Distrito Judicial del Centro, quien fuera denunciado en el 2011 y 2017 por violencia de género. Esta designación, no solamente anula los avances realizados para erradicar todas las formas de violencias hacia las mujeres, NNyA, sino que implica una abierta violación de los deberes del estado provincial, que atentaría contra Convención Belem Do Para, Ley Nacional 26.485 (y demás leyes concordantes) y contra el bloque de constitucionalidad (art. 75 inc. 22) , garante de la plena vigencia de los DDHH y la correlativa obligación estatal de observarlos.

5) Solicitamos se informe respecto las políticas públicas para la Diversidad. Actualmente el estado provincial no garantiza el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género 26.743, agravándose dicha situación, en materia de salud pública. Ponemos en su conocimiento, que no hay disponibilidad de hormonas para personas trans, además solo existe un especialista en endocrinología para atender a la comunidad LGBTIQ.

Asimismo informamos que es necesario contar con mayor cantidad de profesionales especialistas en la materia que garanticen un control estricto de los tratamientos hormonales, como así también formar a profesionales y personal de la salud pública, a los fines de erradicar la violencia institucional y el trato discriminatorio que se ejerce naturalmente sobre el sector, y bregar por el respeto de la identidad de género autopercibida de cada uno/a de los/as pacientes.

6) Proponemos la creación de un albergue para las mujeres y la comunidad LGBTIQ en situación de calle y víctimas de violencia de género y VIH. Es deber del estado garantizar la protección de la integridad física y psicológica de cada uno/a de sus ciudadanos/as, motivo por el cual es necesario enfocar y ofrecer soluciones concretas a dicha problemática.

7) Solicitamos que el Poder Ejecutivo Provincial elabore y eleve proyecto de Ley, elaborado con la participación del sector, al Poder Legislativo Provincial respecto el cupo laboral Trans. El mismo obedece a la necesidad de garantizar la plena vigencia integral de los derechos de dicho colectivo.

8) Pedimos la plena vigencia de Ley 26150 - Programa Nacional de Educación Sexual Integral y la Ley 25673 de Salud Sexual y Reproducción Responsable. Asimismo solicitamos intensiva campaña de concientización, mediante difusión masiva de las mismas, ya que con prevención veremos disminuidos los flagelos que azotan a nuestra sociedad en dicha materia.

9) Solicitamos y exponemos la necesidad inmediata de campañas masivas en toda la provincia, respecto la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual. Es de público conocimiento el aumento de sífilis, VIH, gonorrea, entre otras, las cuales afectan seriamente a adolescente y jóvenes, por lo que solicitamos la intervención activa del estado a los fines de frenar la propagación.

10) Solicitamos presencia activa del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia, a los fines de informar a la sociedad civil respecto sus derechos, concientizando sobre el respeto de los mismos en todas las materias. La provincia necesita un organismo abierto, que cumpla un rol de contención ciudadana ante las recurrentes situaciones de discriminación en los espacios públicos y privados.

11) Consideramos que se debe redoblar el esfuerzo para prevenir en la detección de la Diabetes Tipo 1, 2 y Gestacional y crónicas no transmisibles. Contener a los pacientes para que logren salir adelante. Sobre todo haciendo hincapié en aquellas mujeres que durante su embarazo adquieren la enfermedad, la desconocen y, muchas veces, se resisten a recibir un tratamiento adecuado poniendo en riesgo su vida y la del embarazo por falta de información.

12) Solicitamos la apertura de espacios a los fines de articular trabajo comprometido entre el Gobierno y las instituciones deportivas de Salta. Es necesario que se considere fundamental el aporte de los clubes, ya que el conocimiento de la realidad que poseen, colabora positivamente en la construcción de una sociedad igualitaria sin distinción de género. Para ello, pedimos la capacitación de dirigentes y deportistas sobre Educación Sexual Integral y en materia de violencia de género.

Asimismo proponemos que, integre la agenda del gobierno provincial, la realización de torneos y campeonatos provinciales que fomenten la participación de las mujeres y del colectivo LGBTIQ, como así también se profesionalicen dichas actividades, coadyuvando a la eliminación de la discriminación en todas sus formas.

Con el objeto arriba expuesto, los/as firmantes, solicitamos al Sr. Gobernador de la Provincia de Salta, su respuesta a estas inquietudes y mantener abierto este canal de comunicación e incorpore dichas medidas.

Organización TRASAD (Transmasculinos Autoconvocados Salta y Diversidad)-VANESA LÓPEZ, Militante y activista del Movimiento Las Revoltosas Florentinas de la Unión Cívica Radical-PATRICIA AGUIRRE, M.P. 4386, Abogada de Género y Derechos Humanos-LUCRECIA MILLER, Presidenta de la Fundación PAPIS-PILAR ALEMAN Referente de la Red de Mujeres Radicales de Salta-Organización Las Arpías-MARY ROBLES, Coordinadora Regional de ATTTA Dirigente y Coordinadora LGBT de Salta-BELÉN MORELLI, Presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol Femenino-MÓNICA GELSI, Médica Sexóloga-ISABEL SORIA Presidenta de la Fundación Volviendo a Casa-MARITZA ORTEGA, Presidenta de la Fundación PANDIS.