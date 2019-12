Preocupa el aumento de femicidios

Por Aries, la directora de la institución, Ana Pérez Declerq, aseguró que se encuentran preocupadas porque otra vez se registró un incremento a fin de año de los asesinatos de mujeres.

Detalló que a mitad de año comenzaron a subir, y consideró que se trata de un fenómeno que se puede explicar porque tiene muchas causalidades.

Al respecto especificó que en vísperas del Día de la Madre se incrementaron los casos de violencia, porque se trata de una situación que tiene que ver con la conmemoración de un lugar de la mujer en la sociedad.

Pérez Declerq aseguró que en 2017 los femicidios fueron 23, en 2018 bajaron a 11 y en lo que va de este año se contabilizan 17.

La directora del Observatorio, aseguró que la Ley de Emergencia por Violencia de Género dictada en Salta no se aplicó como debería haber sido porque no tiene presupuesto y sin fondos no se puede pensar en políticas públicas.

Según el monitoreo realizado por la entidad, no hubo una campaña de prevención como correspondía, algo que se refleja en las Escuelas al no saber los docentes cómo aplicar los protocolos que la normativa comprendía ante casos de violencia.