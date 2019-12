Caso Aguilera: Afirman que algunas víctimas no denuncian porque les ofrecieron plata

Judiciales 23 de diciembre de 2019

Uno de los denunciantes del sacerdote José Carlos Aguilera, Gerardo “Bafle” Montaldi, aseguró que según trascendidos off the record respecto al religioso acusado de abuso sexual, algunas víctimas no lo denunciaron formalmente porque le ofrecieron plata.