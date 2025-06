En Salta, este miércoles inició la audiencia de debate contra Leonardo Cositorto y sus socios, imputados en la causa conocida como “Generación Zoe”. La fiscal Ana Inés Salinas Odorisio representa al Ministerio Público Fiscal de Salta (MPFS) durante el proceso.

El abogado defensor de Cositorto participa de la audiencia a través de videollamada mientras se lleva a cabo la lectura del requerimiento de juicio.

Los acusados enfrentan graves cargos por asociación ilícita y están señalados en 118 hechos de estafa. Durante el juicio se espera la declaración de más de 160 testigos, y la causa se estima que se extenderá hasta fines de junio.

El proceso judicial es uno de los más importantes en la provincia, dada la repercusión que tuvo la causa “Generación Zoe” a nivel nacional y regional.

El imputado llegó esta mañana al Tribunal vistiendo una camiseta del club Platense, lo que no pasó desapercibido entre los presentes. A pesar del inicio formal del juicio, Cositorto volvió a insistir en que se están violando sus derechos en la cárcel: denunció que no puede dormir, que no tiene jabón ni papel higiénico en su celda y que la situación atenta contra su salud física y mental.

Esta no fue la primera vez que el empresario intenta frenar el avance del proceso. Días atrás había logrado una suspensión al cambiar a su defensa legal a último momento, estrategia que ya había utilizado en otras jurisdicciones. Sin embargo, esta vez el tribunal resolvió avanzar con el juicio oral.