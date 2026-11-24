La ciudad de Salta registró 22 grados a las 5 de este martes 24 de noviembre y se ubicó en el sexto puesto del ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El registro estuvo acompañado por una humedad del 82%, según la medición de esa hora.

Formosa encabezó la tabla con 25,6 grados, seguida por Posadas, con 25,4; Resistencia, con 23,9; Corrientes, con 23,5; y Puerto Iguazú, con 23.

Por debajo de Salta se ubicaron San Salvador de Jujuy, con 21,6 grados, y San Miguel de Tucumán y Santiago del Estero, ambas con 21,4.