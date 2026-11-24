Las personas evacuadas por el temporal en Coronel Cornejo regresaron a sus hogares, según informó el Gobierno provincial este lunes por la noche. El centro habilitado en la Delegación Municipal quedó sin personas alojadas.

Los equipos de Desarrollo Social asistieron a 30 familias de la comunidad El Molle, barrio San José, calle Ortiz y barrio Ferroviario. Entregaron colchones, agua, alimentos, frazadas, plástico, calzado y pañales, de acuerdo con las necesidades relevadas casa por casa.

Aunque ingresaron agua y barro a distintas viviendas, las autoridades indicaron que no se reportaron daños materiales de consideración ni heridos como consecuencia directa de la tormenta.

Controles sanitarios y vigilancia por nuevas lluvias

Para este martes está prevista la continuidad del operativo sanitario, con refuerzo de vacunación y entrega de pastillas potabilizadoras. También siguen las recorridas municipales para detectar nuevos requerimientos.

La Ruta Nacional 34 permanece transitable y, según el relevamiento informado, no hubo daños edilicios en las escuelas. El Comité de Emergencia mantiene el monitoreo ante la alerta amarilla anunciada para el norte provincial durante el martes 24 y miércoles 25.