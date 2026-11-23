La ciudad de Salta registró una ocupación hotelera promedio del 70% durante el fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional, según informó la Municipalidad. El movimiento turístico, medido entre el 20 y el 24 de noviembre, generó un impacto económico estimado en $3.026.831.032.

De acuerdo con los datos oficiales, durante ese período se contabilizaron 20.608 pernoctes. La actividad estuvo acompañada por una agenda de encuentros deportivos, festivales y propuestas culturales que convocaron tanto a visitantes como a residentes.

Entre los eventos con mayor participación se destacó el torneo deportivo FEFERA, con 600 inscriptos, y el festival El Orgullo Nos Une, que reunió a 1.200 asistentes. También se desarrolló el torneo El Deporte y el Orgullo Nos Unen, con 342 participantes.

La programación incluyó además un torneo juvenil de rugby, que contó con 480 participantes, y la Convención Prana, con 250 asistentes.

A estas actividades se sumaron espectáculos, ferias, paseos y distintas propuestas culturales y recreativas distribuidas en la ciudad.

Desde el municipio destacaron la importancia de estos encuentros para sostener el movimiento turístico y la actividad económica vinculada al sector durante los fines de semana largos.