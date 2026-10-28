Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico

El próximo Superclásico entre Boca y River ya tiene árbitro confirmado: Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos más esperados del fútbol argentino, según pudo confirmar Doble Amarilla e instantes después ratificado por la Liga Profesional de Fútbol con sus designaciones oficiales..

El juez estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González, quienes cumplirán la función de asistentes durante el encuentro. Por su parte, Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Ramírez cuenta con antecedentes en este tipo de encuentros, ya que dirigió tres partidos entre el Xeneize y el Millonario. El balance de esos cruces favorece al conjunto de Núñez, que consiguió dos victorias, mientras que el equipo de La Ribera se impuso en una oportunidad.