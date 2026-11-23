La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta difundió un mensaje conmemorativo por el Día Nacional de la Defensa Civil este 23 de noviembre de 2026, en el que destacó la prevención, la preparación y el trabajo en equipo frente a situaciones de emergencia.
El mensaje de Defensa Civil Salta
En el comunicado difundido en la jornada, el organismo subrayó que la prevención, la preparación y el trabajo coordinado forman parte de su labor cotidiana junto a la comunidad, además de reconocer la vocación de servicio de quienes integran los equipos en la gestión del riesgo y la atención de emergencias.
Origen de la fecha en Argentina
Cada 23 de noviembre se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Defensa Civil en recuerdo de las tareas de auxilio y respuesta tras el terremoto de Caucete ocurrido en San Juan en 1977, efeméride instituida a nivel nacional mediante decreto en 1981.
En el territorio salteño, estos equipos cumplen un rol clave en la prevención y el operativo ante eventos climáticos, crecidas, cortes de ruta y emergencias en zonas urbanas y rurales.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anticipó ante el Senado que el acuerdo se firmará el próximo lunes. El esquema prevé que el sector minero financie las obras del C14, mientras que el Gobierno nacional asumirá el compromiso de realizar los estudios y la inversión para el C15.
El edicto fue publicado hoy en el Boletín Oficial de Salta tras una presentación realizada por la empresa en agosto. La sindicatura recibirá las solicitudes de verificación de créditos hasta febrero de 2027.