Los vecinos y las empresas que tengan neumáticos en desuso podrán entregarlos este martes 24 de noviembre, durante la 31.ª edición del Neumatón. El operativo se realizará de 10 a 17 en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal.

El director general de Residuos Especiales, Ramiro Ragno, informó que los particulares recibirán un voucher para retirar una planta o un árbol del Vivero Municipal. Las empresas obtendrán un certificado de disposición final de las cubiertas.

Evitar desagües obstruidos y criaderos

La recolección busca evitar que los neumáticos abandonados terminen en canales, alcantarillas y desagües, donde pueden impedir el escurrimiento del agua y agravar los anegamientos durante las lluvias.

Las cubiertas también pueden acumular agua en patios y terrenos, favoreciendo la formación de criaderos del mosquito transmisor del dengue.

Según informó la Municipalidad, las ediciones anteriores permitieron recuperar 2.300 toneladas de neumáticos fuera de uso.

Qué hacen con las cubiertas

El material recolectado se traslada a una planta de Geocycle en Jujuy, mediante un convenio para su tratamiento.

Allí se utiliza en un proceso de coprocesamiento que aprovecha su poder calorífico como fuente de energía para producir cemento.