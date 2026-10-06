Milei rechazó 17 recursos de empleados afectados por la reestructuración de Capital Humano

El Gobierno nacional rechazó este martes 17 recursos administrativos presentados por trabajadores de Capital Humano que habían cuestionado su pase a disponibilidad luego de la eliminación o reorganización de distintas dependencias del ministerio.

Los casos aparecen publicados en 17 decretos consecutivos en el Boletín Oficial. Los trabajadores habían objetado decisiones adoptadas durante la reestructuración estatal y, en varios expedientes, sostuvieron que las funciones que desempeñaban no habían desaparecido sino que habían sido trasladadas a otras dependencias.

El régimen establece que el personal permanente afectado por la supresión de organismos o funciones puede quedar en disponibilidad por un período determinado. Si finalizado ese plazo no logra incorporarse a otra función dentro del Estado, puede producirse su desvinculación con la indemnización prevista por la normativa.

Al rechazar los recursos jerárquicos, el Poder Ejecutivo consideró válidas las decisiones adoptadas por Capital Humano. Para los agentes alcanzados, queda agotada la vía administrativa, aunque cuentan con la posibilidad de recurrir a la Justicia.