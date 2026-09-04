Sáenz pidió que los peregrinos tengan un lugar especial durante la procesión

Las imágenes peregrinas del Señor y la Virgen del Milagro visitaron por quinto año consecutivo el Centro Cívico Grand Bourg, donde fueron recibidas por autoridades provinciales y trabajadores de la Administración Pública.

“El Señor y la Virgen del Milagro son unión, fe, esperanza y unidad. Somos todos los salteños”, expresó el gobernador Gustavo Sáenz quien en la oportunidad entregó a monseñor Antonio Cargnello un reconocimiento por “su ejemplar trayectoria como Arzobispo de la Arquidiócesis de Salta y su permanente entrega, servicio y compromiso pastoral con el pueblo salteño”.

El Gobernador pidió a Monseñor especialmente que los peregrinos, que llegan con devoción y fe desde lugares muy lejanos a honrar al Señor y a la Virgen del Milagro, tengan un lugar especial junto a nuestros Santos Patronos durante la procesión.

Las imágenes llegaron a Casa de Gobierno y se realizó la procesión acompañada por la banda de música del Ejército Argentino “Bonifacio Ruiz de los Llanos” y el Coro de Adultos Mayores.

En el Patio de las Banderas del Centro Cívico, el arzobispo de Salta, monseñor Mario Antonio Cargnello, ofició la santa misa. Destacó el valor del trabajo de cada servidor público. “Esta casa tiene que ser lugar de concordia y de justicia. La justicia no se construye porque la reclamamos, se construye porque la ejercemos, aunque sea en un trabajo chiquito, llegando a horario y trabajando no para cumplir horas sino para que Salta crezca”, afirmó, subrayando que Casa de Gobierno es el lugar donde se fragua el tejido de la vida social de la provincia.

Monseñor cumplirá 75 años en marzo próximo y, de acuerdo con las normas canónicas, iniciará su proceso jubilatorio al presentar su renuncia al Papa, luego de estar al frente de la Arquidiócesis de Salta desde agosto de 1999.

La visita a Casa de Gobierno de las imágenes Peregrinas se realizó por quinto año consecutivo y los empleados públicos acercaron donaciones de alimentos no perecederos que serán destinados a distintas obras de caridad de la Arquidiócesis de Salta.

La actividad fue organizada por el área dependiente de Recursos Humanos y coordinada con el Arzobispado de Salta, con la participación de las distintas dependencias provinciales.