Piden extremar la precaución en las rutas de Salta por baches, obras y neblina
Salta02/08/2026Ivana Chañi
Aunque todos los corredores permanecen habilitados, el informe de Defensa Civil identifica varios tramos donde conducir exige mayor atención.
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que declara este día en honor al Coronel Luis Burela y Saavedra.
El miércoles 5 se realizará una junta de firmas en el Monumento a Güemes desde las 17 horas y el jueves 6 una movilización, mientras el Senado debate el proyecto.
El Ente de Turismo municipal invita a escuelas, clubes, centros de jubilados e instituciones en general a sumarse a esta propuesta gratuita.
La jornada será de 10 a 17 hs en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal. El objetivo es evitar que las cubiertas sean arrojadas a la vía pública.
Tienen como objetivo principal ejecutar y coordinar acciones para prevenir, mitigar y asistir a la población ante cualquier emergencia de magnitud.
La Municipalidad continúa con la obra que permitirá mejorar la conectividad y brindar mayor seguridad vial y peatonal a los vecinos de la zona.
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