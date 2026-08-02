Piden extremar la precaución en las rutas de Salta por baches, obras y neblina

Las rutas nacionales y provinciales de Salta permanecen transitables, aunque Defensa Civil recomendó extremar las medidas de precaución por la presencia de baches, obras viales, neblina y animales sueltos en distintos corredores de la provincia.

Entre los sectores que requieren mayor atención figura la Ruta Nacional 34, donde se reportan calzadas deterioradas, banquinas irregulares, animales sueltos y trabajos de mantenimiento en los departamentos Orán, San Martín y Anta. También se advirtió sobre la circulación de camiones durante el fin de semana.

En la Ruta Nacional 9/34, entre Rosario de la Frontera y Metán, se recomienda circular con mucha precaución por la probabilidad de neblina, tareas de bacheo y maquinaria trabajando sobre la calzada.

Las advertencias también alcanzan a la Ruta Nacional 68, donde continúan los trabajos viales entre Talapampa y el empalme con la Ruta 40, y a la Ruta Nacional 40, con maquinaria pesada operando en distintos tramos entre Cachi y Payogasta.

En la Puna, la Ruta Nacional 51 presenta sectores con calzada irregular y maquinaria trabajando entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico, mientras que en la Ruta Nacional 9, camino a La Caldera, se recomienda mantener distancia y reducir la velocidad por tratarse de un trayecto angosto con trabajos de mantenimiento.

Defensa Civil recordó que el estado de las rutas puede modificarse de acuerdo con las condiciones meteorológicas y recomendó consultar las actualizaciones antes de emprender un viaje.