Marruecos detuvo a 70 personas por los disturbios en la frontera con Ceuta

Las autoridades de Marruecos detuvieron a 70 personas por su presunta participación en los incidentes violentos registrados cerca del paso fronterizo con Ceuta. Los investigados enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio, incendios intencionales y daños a propiedades públicas y privadas.

Los enfrentamientos ocurrieron en Fnideq, donde grupos atrincherados en las colinas atacaron a las fuerzas de seguridad e incendiaron vehículos. EFE detalló que la crisis comenzó después del cruce irregular de unas 60.000 personas hacia el enclave español.

Tras un acuerdo de repatriación entre Madrid y Rabat, alrededor de 53.000 migrantes regresaron a Marruecos. El movimiento desbordó a Fnideq, una ciudad de menos de 80.000 habitantes, donde comercios, restaurantes y bancos permanecen cerrados.