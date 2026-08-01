Marruecos detuvo a 70 personas por los disturbios en la frontera con Ceuta

La crisis migratoria dejó al menos 57 muertos y mantiene paralizada a Fnideq, donde miles de personas buscan regresar a sus lugares de origen.
El Mundo01/08/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Las autoridades de Marruecos detuvieron a 70 personas por su presunta participación en los incidentes violentos registrados cerca del paso fronterizo con Ceuta. Los investigados enfrentan acusaciones por tentativa de homicidio, incendios intencionales y daños a propiedades públicas y privadas.

Los enfrentamientos ocurrieron en Fnideq, donde grupos atrincherados en las colinas atacaron a las fuerzas de seguridad e incendiaron vehículos. EFE detalló que la crisis comenzó después del cruce irregular de unas 60.000 personas hacia el enclave español.

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Tras un acuerdo de repatriación entre Madrid y Rabat, alrededor de 53.000 migrantes regresaron a Marruecos. El movimiento desbordó a Fnideq, una ciudad de menos de 80.000 habitantes, donde comercios, restaurantes y bancos permanecen cerrados.

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