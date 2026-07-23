"No vamos a ahorrar, vamos a poner en riesgo vidas": el duro planteo de Mangione

El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, expresó su rechazo al anteproyecto de desregulación económica impulsado por el Gobierno nacional, que entre otros cambios propone modificar la Ley de Farmacias. En diálogo con Aries, consideró que flexibilizar la comercialización de medicamentos representa un riesgo para la salud pública.

"Siempre me opuse a eso. No está bien que cualquiera pueda vender medicamentos. Estoy totalmente en contra, me parece una aberración", sostuvo el funcionario. Para Mangione, eliminar controles podría favorecer la automedicación y el uso inadecuado de antibióticos, una práctica que, advirtió, genera resistencia bacteriana y dificulta el tratamiento de enfermedades. "No hay nuevos antibióticos y si los usamos mal, después no tenemos con qué combatir esas resistencias", explicó.

El ministro señaló además que actualmente ya existen irregularidades en la venta de medicamentos fuera de los canales habilitados. "Hoy vas a cualquier kiosco donde venden gaseosas y también te venden ibuprofeno", cuestionó, al remarcar que los medicamentos no pueden ser tratados como un producto de consumo masivo.

Como ejemplo de la importancia de los controles, recordó el caso del fentanilo contaminado que generó una alerta sanitaria en el país. Según explicó, Salta logró identificar y retirar rápidamente los lotes involucrados gracias al sistema de trazabilidad. "Sabíamos exactamente qué medicamento era y dónde estaba. Eso fue posible porque existe un control. Si se pierde esa trazabilidad, el riesgo para la población es muy grande", concluyó.