Un árbitro salvadoreño impartirá justicia en la semifinal entre Francia y España

Cada vez falta menos para que el Mundial 2026 llegue a su fin y este martes se disputará el encuentro 101 del evento. En ese sentido, el árbitro salvadoreño Iván Barton fue designado por la FIFA para dirigir la semifinal de la Copa del Mundo 2026 entre Francia y España, un nuevo reconocimiento a su destacada actuación durante el torneo.

Barton estará acompañado por sus compatriotas David Morán y Antonio Pupiro como árbitros asistentes, mientras que el sueco Gleen Nyberg será el cuarto árbitro y Mahbod Beigi, también de Suecia, actuará como quinto oficial.

Este será el cuarto encuentro de Barton en la actual Copa del Mundo, ya que impartió justicia en el triunfo de Paraguay sobre Turquía por la fase de grupos; el empate entre Japón y Suecia; y el triunfo por penales en los octavos de final de Suiza sobre Colombia.