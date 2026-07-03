Dio inicio la canalización pluvial en el nuevo nodo vial Banchik – Del Carnaval

El nodo Banchik – Del Carnaval será totalmente renovado mediante la construcción de una rotonda que permitirá conectar a los barrios como Don Emilio y Villa Palacios con la zona sur o viceversa.

Si bien las obras ya iniciaron, actualmente se procedió a la construcción de un canal pluvial con su respectivo alcantarillado para mejorar el drenaje del agua de lluvia y mitigar anegamientos en el lugar. Es importante destacar que, no es necesario un corte de tránsito.

La intervención consiste en la construcción de una rotonda de forma ovalada e incluye la instalación de semáforos, paradores de colectivos, cruces peatonales y caminerías, con el objetivo de brindar mayor seguridad y accesibilidad tanto a conductores como a peatones».

En forma complementaria, se encuentra en su etapa final la pavimentación de hormigón de la calle Parque Nacional El Palmar, en el tramo comprendido entre la Av. del Carnaval y Av. Gabriel Güemes.

Asimismo, ya se ejecutó la pavimentación de hormigón de la calle Gato y Mancha, entre la avda. Del Carnaval y la calle Parques Nacionales El Rey, correspondiente al sentido oeste-este. Actualmente, avanzan los trabajos sobre la calzada del sentido este-oeste del mismo tramo.

Por último, en los próximos días se iniciarán las obras de iluminación en la Av. Del Carnaval, en el tramo comprendido entre Avda. Banchik y calle Gato y Mancha, mejorando las condiciones de seguridad y transitabilidad del sector.

El plazo de ejecución de la obra será de 240 días corridos desde el inicio de las tareas y se realiza en el marco del plan de jerarquización de arterias.