Suben las consultas por virus respiratorios: el Materno atiende hasta 300 pacientes los fines de semana

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Con la llegada del invierno y el aumento de la circulación de virus respiratorios, el Hospital Público Materno Infantil comenzó a registrar una mayor demanda de atención, especialmente durante los fines de semana, cuando las guardias llegan a recibir hasta 300 pacientes.

En diálogo con Aries, la pediatra e infectóloga Alejandra Aguilera explicó que actualmente circulan con mayor frecuencia el metapneumovirus, los virus de la influenza A y B y, en las últimas semanas, también comenzó a incrementarse la presencia del virus sincicial respiratorio, uno de los principales causantes de bronquiolitis en lactantes.

"La guardia se ve desbordada principalmente los fines de semana, porque además de los pacientes sin cobertura médica también concurren muchas familias que tienen obra social o que no consiguen turnos en los centros de salud", señaló.

Pese al aumento de consultas, Aguilera llevó tranquilidad al asegurar que el hospital todavía mantiene capacidad de respuesta.

"La ocupación por internación está entre el 60% y el 70%, por lo que contamos con camas y personal para atender la demanda", indicó.

La especialista recordó que los cuadros gripales suelen presentar fiebre alta, dolor muscular, decaimiento intenso y pueden extenderse entre cinco y siete días, mientras que otros virus respiratorios suelen provocar cuadros más leves.

También aclaró que la tos puede persistir incluso cuando el paciente ya superó la etapa aguda de la enfermedad.

"No siempre hay que cortar la tos. Muchas veces es la forma que tiene el organismo de eliminar las secreciones de las vías respiratorias", explicó.

Finalmente, pidió a las familias prestar atención a los signos de alarma, especialmente en bebés menores de dos meses, y consultar de inmediato si presentan dificultad para respirar, rechazo del alimento, decaimiento marcado o cambios en la coloración de la piel.