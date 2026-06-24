"Los márgenes están muy bajos": preocupación del campo pese al movimiento de Expo Prograno

Aunque la Expo Prograno 2026 cerró con operaciones por más de 50 millones de dólares y un balance positivo en materia comercial, desde el sector productivo alertaron que la realidad de los productores dista de ser favorable.

"La situación está difícil. Los márgenes están muy bajos porque los precios internacionales cayeron y a eso se suman las retenciones, el atraso del dólar y el aumento de los costos", señaló en Aries, el presidente de Prograno, Pedro Arias,

Sostuvo que el contexto actual afecta especialmente la competitividad de las economías regionales y mencionó como factores adicionales el incremento de los fletes internacionales, asociado a los conflictos en Medio Oriente, y las deficiencias de infraestructura.

"El estado de los caminos y el costo del transporte forman parte de un cóctel que tiene al productor bastante apretado", advirtió.

El dirigente rural también remarcó que, pese a las dificultades, la actividad continúa sosteniendo empleo e inversión en toda la provincia, y sostuvo que el agro mantiene una presencia decisiva en el interior salteño.

"En los pueblos más pequeños siempre hay un productor trabajando, comprando insumos, contratando servicios y generando movimiento económico. El agro sigue siendo uno de los motores de muchas comunidades", sostuvo.

Arias reconoció que la campaña no dejó resultados excepcionales y que el sector atraviesa un momento de fuerte ajuste. "No es una cosecha para decir que nos fue muy bien. Hoy el desafío es seguir produciendo en un contexto muy complejo", concluyó.

Alerta por la infraestructura logística

Arias también expresó preocupación por la situación de la infraestructura logística y advirtió sobre las demoras en la licitación del Belgrano Cargas, un tema que el sector sigue de cerca por su impacto en los costos de transporte.

"Estamos haciendo una alerta porque la licitación del Belgrano Cargas está atrasada desde hace un año y no hay novedades", señaló el presidente de PROGRANO, quien consideró que la falta de definiciones genera incertidumbre para la actividad productiva.

A esa situación sumó el deterioro de la red vial. "Las rutas no están recibiendo el mantenimiento que deberían tener, no hay repavimentaciones ni obras de conservación, y estamos yendo hacia una coyuntura muy peligrosa. Va a llegar un momento en que será muy difícil sacar la producción", advirtió.