Turismo: advierten que la caída del poder adquisitivo limitará la temporada de invierno

En diálogo con ‘Desafío’ por Aries, el empresario y miembro de la Cámara de Turismo de Salta, Gustavo Di Mecola, sostuvo que, si bien se espera una temporada "aceptable", estará lejos de los niveles registrados en años anteriores debido a la pérdida de poder adquisitivo de los argentinos.

"El 75% u 80% de los turistas que llegan a Salta son argentinos, y la clase media, que es la que más viaja, está mucho más reprimida económicamente y ajustando gastos. Por eso no vamos a tener un gran flujo turístico", afirmó.

Según explicó, el fenómeno no es exclusivo de Salta ni del norte argentino, sino que responde a una coyuntura nacional que impacta en todos los destinos turísticos del país.

"Las políticas nacionales son muy duras para el sector. No se le da la importancia que tienen las fuentes de trabajo que genera el turismo", cuestionó.

Además, advirtió que la caída de la actividad afecta principalmente a pequeños empresarios y emprendedores. "Se empiezan a ver cierres de pymes y de pequeños emprendimientos que tienen que abandonar la actividad o buscar otros rubros para subsistir", señaló.

El empresario también indicó que la baja del turismo emisivo —argentinos que viajan al exterior— no necesariamente se traducirá en un mayor movimiento dentro del país. "Uno podría pensar que si viajan menos argentinos al exterior van a recorrer más destinos nacionales, pero tampoco está ocurriendo porque el problema de fondo sigue siendo la pérdida del poder adquisitivo", explicó.

Pese a ese escenario, destacó que existe una expectativa positiva vinculada al turismo internacional. "El dato positivo es que el turismo receptivo viene con buenas reservas. Hay un muy buen movimiento de extranjeros, pero eso recién se empezará a sentir a partir de agosto", concluyó.