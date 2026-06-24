ANSES modificó el esquema de atención para trabajadores de empresas y organismos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó cambios en el programa “ANSES va a tu trabajo”, una herramienta creada para acercar asesoramiento y trámites previsionales a trabajadores de empresas, organismos públicos, entidades intermedias y organizaciones adheridas.

La medida fue publicada este miércoles en el Boletín Oficial mediante la Resolución 178/2026. Según el texto oficial, el programa pasará a funcionar bajo la órbita de la Coordinación de Atención a Organismos Públicos, Empresas y Entidades Intermedias, dentro de la Dirección Central de Gestión y Soporte Operativo.

El programa permite que ANSES brinde atención a trabajadores, cónyuges, convivientes e hijos menores de 18 años vinculados a empresas u organismos incluidos en el sistema. La atención puede realizarse de manera presencial o remota, según la modalidad que establezca el organismo.

La resolución también actualiza el convenio de adhesión y las condiciones generales que deben suscribir las empresas, entidades intermedias y organismos públicos que quieran formar parte del programa.

Además, se crea el Registro de Entidades Adheridas al Programa “ANSES va a tu trabajo”, donde quedarán incorporadas las instituciones aceptadas para participar del sistema.

En términos prácticos, la medida no crea una nueva prestación ni modifica beneficios previsionales. Ordena el funcionamiento interno del programa y actualiza el esquema de adhesión para quienes quieran acceder a esta modalidad de atención.