Bancarios cobrarán un salario inicial de más de $2,4 millones desde julio

Julio marcará un nuevo piso salarial para los empleados bancarios en la Argentina: el sueldo inicial se ubicará en $2.437.232,92, resultado de la actualización paritaria y la suma correspondiente a la participación en las ganancias.

El acuerdo, alcanzado entre la Asociación Bancaria y las cámaras empresariales del sector, establece un incremento del 2,1% para mayo, llevando el salario básico a $2.368.759,48, más un adicional de $68.473,44 por ganancia.

El sindicato, conducido por Sergio Palazzo, informó que este ajuste impacta sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas, y abarca todos los adicionales, convencionales y no convencionales. El sindicato comunicó que la suma de los aumentos acumulados en los primeros cinco meses del año representa un 14,7% respecto a los sueldos de diciembre de 2025.

El acuerdo también contempla el valor para el Día del Bancario, que tendrá un monto mínimo de $2.111.667,14, sujeto a futuras revisiones junto con las próximas actualizaciones salariales.

Durante junio, los empleados registrados, jubilados y pensionados en Argentina reciben el Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo. Este beneficio legal se abona en dos partes: la primera corresponde a la mitad del año y debe pagarse antes del 30 de junio, mientras que la segunda parte vence el 18 de diciembre.

Cómo calcular el aguinaldo de junio 2026

El cálculo del aguinaldo se basa en el 50% del salario bruto mensual más alto percibido en el semestre. Para determinar el monto, se debe identificar cuál fue el sueldo más elevado recibido en los últimos seis meses, incluyendo conceptos remunerativos como el básico, horas extra, comisiones y otros adicionales sujetos a aportes. Sobre esa cifra se calcula la mitad, que será el valor de la cuota correspondiente.

Por ejemplo, si un empleado bancario tuvo como remuneración máxima del semestre $2.319.195,20, el aguinaldo a cobrar en junio será de $1.159.597,60.

Quienes ingresaron a su empleo recientemente o se reincorporaron durante el semestre, percibirán el aguinaldo en proporción a los meses trabajados. El método consiste en tomar el salario mensual más alto del período, multiplicarlo por la cantidad de meses efectivamente trabajados y dividir el resultado por 12.

El aguinaldo es un derecho protegido por la legislación laboral y debe pagarse en los plazos fijados. El empleador que no cumpla con la fecha de pago se expone al pago de intereses a favor del trabajador y a sanciones administrativas. Además, el derecho a cobrar el SAC se mantiene durante licencias pagas, vacaciones o enfermedad justificada.

Otros acuerdos paritarios En paralelo al acuerdo bancario, otros gremios lograron incrementos en línea con la inflación y la pauta salarial oficial. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), encabezada por Gerardo Martínez, pactó con las cámaras empresarias un aumento acumulativo del 7,7% para el período marzo-mayo y la incorporación parcial de bonos no remunerativos al salario. La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), liderada por Armando Cavalieri, acordó un incremento del 5% entre abril y junio, más un bono extraordinario de $120.000, distribuido en tres tramos: 2% en abril, 1,5% en mayo y 1,5% en junio. La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares dispuso un esquema de aumentos progresivos para el personal doméstico, con subas de entre 1,4% y 1,8% de abril a julio y la integración total de sumas no remunerativas al salario básico. En el sector camionero, el acuerdo semestral fija un incremento total del 10,1% desde marzo hasta agosto, junto con un premio mensual de $60.000 por presentismo en áreas específicas y una suba de la contribución patronal a la obra social, que llegará a $25.000 por trabajador. En el caso de los trabajadores aceiteros, las negociaciones permanecen abiertas tras otro encuentro sin acuerdo entre los sindicatos y las cámaras empresariales. La conciliación obligatoria, dispuesta por la Secretaría de Trabajo, se mantendrá hasta el jueves.

Con información de Infobae