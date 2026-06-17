La industria azucarera reclamó en Diputados una nueva ley de biocombustibles

Un plenario de las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas, presidida por los diputados Juan Brügge y Pablo Farías respectivamente, recibió este martes a representantes y empresarios del sector industrial azucarero quienes expusieron sobre la situación actual del sector.

El primer expositor Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, contó que el sector está compuesto por 19 ingenios (14 en Tucumán, 3 en Jujuy y 2 en Salta) con 16 destilerías de alcohol y 12 deshidratadores de alcohol. Además, comentó que tiene 4500 productores caleros independientes, de los cuales 3500 son PyMES de menos de 50 hectáreas y agregó que hay 420 mil hectáreas con plantación de azúcar y sumó: “El empleo directo del sector son 45 mil trabajadores”.

“El 100% de la cosecha es automática (mecanizada) en el país, hay en servicio 435 cosechadoras operando. La compra de materia prima se da por el sistema maquina (Ley Nacional) del 58% del azúcar de su caña es para el productor y 42% para el ingenio (industria), es decir que el productor primario participa del valor agregado”, informó y precisó que 26.000.000 toneladas de caña se cultivan, cosechan, transportan y muelen en 6 meses.

Feijóo comparó: “Esto es más de la mitad de la cosecha de soja del país. Esto refleja la densidad y la magnitud de los efectos socioeconómicos de la actividad”. Además, explicó que participan 160 industrias metalmecánicas en el sector, tiene financiamiento y articulación científico tecnológica.

Desde el punto de vista económico afirmó que las ventas en bruto en 2025 fueron de 1.330 millones de dólares, donde el 44,8% es el azúcar a mercado interno, el 24,1% al mercado externo, un 29,2% representa el bioetanol, 1,3% melaza que va a la industria del alimento.

Por otro lado, consideró “indispensable una nueva ley de biocombustibles, debido a que la que tenemos hoy nos tiene atados y frenados en materia de inversiones y de sustitución de naftas importadas”. Al respecto, manifestó su apoyo al proyecto de la senadora libertaria Patricia Bullrich, y otros senadores, porque “es resultado del diálogo con foco en el crecimiento, el consumidor, la transición energética y la competitividad”.

También, mencionó dos proyectos, con trámite en la Cámara de Diputados, que -según su criterio- generarían amenazas debido a que buscan modificar la ley de Impuestos Internos (Ley N° 24.674), que encarecen el impuesto a las bebidas analcohólicas que usen azúcar y se los reduce a lo mínimo y elimina en caso que usen mosto de uva (jugo de fruta).

A su turno, el director de la empresa y negocio azucarero ‘Ledesma’, Martín Franzini, afirmó que Brasil es el líder del mercado mundial y alertó: "Estamos en un momento duro del mercado mundial”. Al referirse a los costos aseguró que “Argentina es muy competitiva como costo promedio en los últimos cinco años, es muy conveniente”.

Franzini hizo hincapié al mercado interno, afirmando que “somos un país de alto consumo con 36 kilos por habitante, siendo un promedio de la media para arriba, situándonos por debajo de Brasil y Estados Unidos, por ejemplo, que están en 42 y 50 kilos respectivamente, y muy por encima de China y países de África con consumos en torno a los 10 kilos”.

Para concluir su alocución, el gerente General de Ingenios de Tucumán especificó sobre los datos de exportación que “venimos de dos años seguidos en torno a las 600 mil toneladas. Y, tenemos proyectado un nuevo año del mismo valor”. En referencia a la distribución de la industria, detalló que “el sector está tomando el perfil de 50% de mercado interno, 25% exportación y 25 % etanol”.

La directora Ejecutiva de la Compañía Azucarera Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro, destacó que “el sector azucarero ha sido el más resiliente de los últimos 250 años de historia argentina”. En otro orden, ponderó que dicha industria “aporta 50 mil puestos de trabajo en todo el Norte argentino”, y resaltó que “el efecto multiplicador que tiene una bolsa de azúcar es realmente inmenso”.

Al afirmar que “tenemos la posibilidad de tener soberanía energética por medio de los biocombustibles”, Rocchia Ferro subrayó que “en general, sustituye importaciones, ahorra divisas y, esto, genera un ahorro en términos de balanza comercial y mejor utilización de los recursos. Cuando el estado nacional y el sector privado se ponen medianamente de acuerdo las inversiones llegan.

El titular de Seaboard Energías Renovables y Alimentos, Juan José Sörös, habló de un producto que fue “marginal” durante mucho tiempo, pero que ha tenido más relevancia en los últimos años que es la cogeneración de la generación eléctrica, que significa que de una misma fuente se producen dos tipos de energía: energía térmica y energía eléctrica. “La energía eléctrica producida a partir de la caña de azúcar tiene la ventaja de transformar un residuo agrícola en energía eléctrica generando beneficios ambientales, económicos y operativos”, valoró.

También, expusieron Hernán Salas, director Técnico de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, que lo hizo de forma virtual; y Arquímedes Carrizo, contador Público Nacional y Director General de Arquímedes Carrizo y Asociados.

Con información de Parlamentario